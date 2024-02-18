Дерматолог предупредила, что ассиметричная родинка может указывать на рак

Специалист пояснила, что рак кожи является последствием воздействия ультрафиолета. Речь идет про солнечные ожоги. Всего выделяют три формы. Это базалиома, плоскоклеточный рак, меланома. Что касается двух первых, то на ранних стадиях они представляют из себя розовые шелушащиеся пятна, которые покрываются или коркой, или ранками. Врач отметила, что чаще всего они появляются на шее, голове, а также предплечье и кистях рук.