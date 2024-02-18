Дерматолог предупредила, что ассиметричная родинка может указывать на рак

Российский врач-дерматолог Татьяна Кузьмина предупредила, что темная и ассиметричная родинка может указывать на развитие рака, пишет «Вечерняя Москва».
Специалист пояснила, что рак кожи является последствием воздействия ультрафиолета. Речь идет про солнечные ожоги. Всего выделяют три формы. Это базалиома, плоскоклеточный рак, меланома. Что касается двух первых, то на ранних стадиях они представляют из себя розовые шелушащиеся пятна, которые покрываются или коркой, или ранками. Врач отметила, что чаще всего они появляются на шее, голове, а также предплечье и кистях рук.
Дерматолог, говоря про меланому, акцентировала внимание на том, что она развивается в родинках. И подчеркнула, что важно следить за появлением ассиметричных и темных родинок, которые начинают резко менять размер. Это может указывать на развитие рака. Кроме того, людям, у которых с рождения много родинок, специалист посоветовала регулярного посещать онколога.