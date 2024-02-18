Мэрия предупреждает о перекрытии улиц 23 февраля и обещает салют

На время перекрытий изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусный маршрут № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту;