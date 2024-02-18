Заморозки до −45: синоптики выпустили предупреждение

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильный мороз до −45°C и низовая метель. Ветер до 15−18 м/с.
На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер до 15−20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз −35−39°C.
В Кызылординской области ожидается ветер с порывами до 23 м/с. В Кызылорде ветер до 15−20 м/с.
На западе, севере Улытауской области ожидается ветер до 15−20 м/с.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах — низовая метель. Ветер до 23−28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане — ветер до 15−20 м/с.
Днем в центре, на юго-западе, востоке Абайской области ожидается низовая метель. Ветер до 15−20 м/с.
На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области — туман. Ветер до 23−28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.
С 21:00 18 февраля до 21:00 19 февраля по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.