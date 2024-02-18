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Новая неделя в Татарстане начнется с метелей

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Сейчас в Ричмонде: -5° 3 м/с 73% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Гидрометцентре РТ рассказали о погоде в Татарстане в начале следующей недели.

В понедельник, 19 февраля, в Татарстане будет облачно, местами пройдет снег. В некоторых районах ожидается метель, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ночью будет −8..-13 градусов, днем −4..-9 градусов.

Во вторник, 20 февраля, ночью возможен небольшой снег, в отдельных районах — метель. Порывы ветра — до 14 метров в секунду. Ночью ожидается −11..-16 градусов, днем −5..-10 градусов. На дорогах сохранится гололед.