Биолог сказал про язву от растворимого кофе

Российский доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил про вред от растворимого кофе, сказав, что он может спровоцировать язву, пишет издание «Известия».
Он обратил внимание на то, что растворимый кофе делают при помощи двух основных методов. Речь идет про высокотемпературный и низкотемпературный. Специалист поясняет, что в первой случае образуется гранулированный и порошковый кофе, а во втором речь идет уже про сублимированный кофе. Биолог добавил, что многие пьют растворимый кофе для того, чтобы взбодриться, что концентрация кофеина в нем крайне мала.
— Зато в нем присутствует теобромин — вещество с тормозным и даже «засыпательным» эффектом. Особенно много теобромина в напитке «кофе три в одном».
Кроме того, специалист отметил, что люди, которые часто пьют именно растворимый кофе, склонны к возникновению язвы и болезни двенадцатиперстной кишки. Кроме того, повышается риск возникновения хронического панкреатита, вероятна стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они есть в анамнезе.