Биолог сказал про язву от растворимого кофе

Он обратил внимание на то, что растворимый кофе делают при помощи двух основных методов. Речь идет про высокотемпературный и низкотемпературный. Специалист поясняет, что в первой случае образуется гранулированный и порошковый кофе, а во втором речь идет уже про сублимированный кофе. Биолог добавил, что многие пьют растворимый кофе для того, чтобы взбодриться, что концентрация кофеина в нем крайне мала.