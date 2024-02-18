В дефиците — математики и словесники: что происходит с кадрами в школах Калининграда

— В неделю в школе у меня 26 часов, кроме этого, веду кружки для разных возрастов, по этому направлению в неделю набегает 50 часов, — подсчитал мой собеседник. — Работаю шесть дней в неделю. Да и рабочий день у меня получается длинный, 10−14 часов. За это, в среднем, в месяц выходит 52 тысячи рублей.