В дефиците — математики и словесники: что происходит с кадрами в школах Калининграда

Региональный рекорд.
На прошлой неделе всех родителей взбодрила новость о том, что в Калининградской области одновременно строится восемь школ. Первый раз за всю историю региона.
— Это в общей сложности 6 926 новых мест. В Калининграде — пять школ на 3 702 места, в Светлогорске — 624 места, в Гурьевске на 1 500 учащихся, в поселке Луговое на 1 100 мест, — сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Антон Алиханов.
Подрядчики должны закончить возведение всех объектов до конца этого года.
Такие новости, с одной стороны, радуют, но с другой, вызывают вопрос: а кто будет работать в новых школах? Учителей и без того мало.
Увольнение «по собственному».
На фоне новости об активной фазе школьного строительства в редакцию «Комсомолки» обратились родители семиклассников из школы № 38 Калининграда. Мол, у детей уже несколько месяцев нет учителя алгебры и геометрии (наиважнейшие предметы!), а также классного руководителя.
— Обращаемся во все инстанции, но ситуация не меняется, — жалуются мамы и папы. — Что же потом с детей-неучей спрашивать?
В комитете по образованию Калининграда на наш запрос ответили: с сентября 2023 года в параллели 7-х классов названной школы предметы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» велись, но в канун Нового года, 20 декабря педагог уволился по собственному желанию.
— С указанной даты администрация школы обеспечивает замену математики в соответствии с расписанием. Выполнение учебных планов находится на контроле руководства школы, — добавили чиновники.
Что касается классного руководства, то эти функции, как выяснилось, взял на себя заместитель директора школы № 38. На днях родители сообщили также, что было проведено собрание, их заверили, что педагога уже нашли, и он вот-вот приступит к обучению семиклассников.
— Мы будем рады, если с нашими детьми наконец-то начнется нормальная работа, — радуются мамы, но каждая из них призналась, что ситуация все же вынуждает думать или о переводе ребенка в другую школу, или о поиске репетитора.
— Упущено время, нам нужно искать подработку, чтобы оплачивать репетиторские услуги, ведь пробелы необходимо восполнять.
В ком нуждаются школы…
По информации комитета образования Калининграда, в целом местные общеобразовательные учреждения кадрами укомплектованы. Но в ряде школ учителя нужны.
«Имеются отдельные вакансии преподавателей математики, русского языка, литературы, начальных классов, иностранного языка, — говорится в ответе на запрос “КП”. — Замещение организовано за счет перераспределения нагрузки среди педагогов».
В администрации Калининграда отметили также, что в школы приходят и выпускники вузов:
— В 2023—2024 учебном году в муниципальную систему образования трудоустроились 313 молодых педагогов, большинство из которых стали учителями начальных классов, математики, информатики и ИКТ, русского языка, литературы, иностранных языков и физической культуры.
… и кого выпускает вуз.
И все-таки в школах не хватает наиважнейших кадров — математиков и словесников. Помогает ли восполнить этот дефицит Балтийский Федеральный университет имени Канта?
В вузе рассказали, что в 2023 году дипломы педагогов получили 153 выпускника (44 магистра и 109 бакалавров). И вот какие именно специалисты подготовлены для работы в образовательной среде:
— начальное образование — 21 человек;
— дошкольное образование — 17 человек;
— математика-информатика — 17 человек;
— начальное образование-организация внеурочной деятельности — 13 человек;
— начальное образование — иностранный язык (английский) — 41 человек;
— нейронауки (науки об образовании) — 6 человек;
— STEAM-практики (компьютерные технологии. — Ред.) в образовании — 10 человек;
— управление образованием и проектный менеджмент — 17 человек;
— мультикультурные компьютерные игры в цифровом образовании — 11 человек.
Получается, что запросы школы и устремления вуза совпадают, но больше для развития будущего — цифровой среды, сферы IT, управления. А учителей «реального сектора» по-прежнему… маловато будет.
О нагрузке и зарплате.
Поинтересовалась у знакомого учителя-предметника — много ли приходится работать и какая зарплата?
— В неделю в школе у меня 26 часов, кроме этого, веду кружки для разных возрастов, по этому направлению в неделю набегает 50 часов, — подсчитал мой собеседник. — Работаю шесть дней в неделю. Да и рабочий день у меня получается длинный, 10−14 часов. За это, в среднем, в месяц выходит 52 тысячи рублей.
— Сейчас какой-нибудь романтик-одиннадцатиклассник прочтет это и подумает — зачем я собрался в педагоги: столько работать, а жить когда? — спрашиваю я.
— Я эти понятия не делю. Для меня школа — это и есть жизнь! И о своем выборе не жалею, — заверил знакомый.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
— По данным регионального правительства на август 2023 года, в системе образования Калининградской области трудится более 13 тысяч педагогических работников (в эту число включено не только учителя-предметники, но и педагоги-психологи, воспитатели, дефектологи, педагоги дополнительного образования).
— В День знаний, 1 сентября 2023 года за школьные парты в образовательных учреждениях региона сели 130 тысяч учащихся, в том числе и 13 тысяч первоклассников.