В Воронежской области проверят иммунитет к инфекциям у детей и взрослых

Неделю назад стало известно, что в США зафиксировали первую в мире смерть человека от вируса Аляскапокс (AKPV). Им заразился пожилой мужчина с ослабленным из-за онкологии иммунитетом. В Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории Российской Федерации исключены. Подробнее об этом — в материале РИА «Воронеж».