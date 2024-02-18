В Воронежской области проверят иммунитет к инфекциям у детей и взрослых

Главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев подписал постановление о проведении в 2024 году серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета. Это мероприятие даст информацию о том, как население региона фактически защищено от инфекционных заболеваний путем профилактических прививок.
Суть серологического мониторинга заключается в отборе сывороток крови в различных возрастных группах среди детей и взрослых. Образцы позволят оценить уровень защищенности от инфекций как отдельных лиц, так и населения региона в целом. Документ опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.
Сыворотки крови будут отбирать в учреждениях здравоохранения для проверки состояния коллективного иммунитета к следующим заболеваниям:
коклюшу;
эпидпаротиту и краснухе;
полиомиелиту и кори;
дифтерии и столбняку;
гриппу — до и после вакцинации;
гепатиту В;
геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС);
лихорадке Западного Нила;
туляремии;
клещевому энцефалиту.
Ознакомиться с постановлением можно по ссылке.
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