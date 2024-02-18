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В Воронежской области проверят иммунитет к инфекциям у детей и взрослых

Организован серологический мониторинг.

Главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев подписал постановление о проведении в 2024 году серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета. Это мероприятие даст информацию о том, как население региона фактически защищено от инфекционных заболеваний путем профилактических прививок.

Суть серологического мониторинга заключается в отборе сывороток крови в различных возрастных группах среди детей и взрослых. Образцы позволят оценить уровень защищенности от инфекций как отдельных лиц, так и населения региона в целом. Документ опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

Сыворотки крови будут отбирать в учреждениях здравоохранения для проверки состояния коллективного иммунитета к следующим заболеваниям:

коклюшу;

эпидпаротиту и краснухе;

полиомиелиту и кори;

дифтерии и столбняку;

гриппу — до и после вакцинации;

гепатиту В;

геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС);

лихорадке Западного Нила;

туляремии;

клещевому энцефалиту.

Ознакомиться с постановлением можно по ссылке.

Неделю назад стало известно, что в США зафиксировали первую в мире смерть человека от вируса Аляскапокс (AKPV). Им заразился пожилой мужчина с ослабленным из-за онкологии иммунитетом. В Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории Российской Федерации исключены. Подробнее об этом — в материале РИА «Воронеж».

здоровье
Роспотребнадзор
медицина