В Новосибирске спасатели вынесли 200-килограммовую женщину из больницы

В Новосибирске спасатели МАСС помогли госпитализировать 200-килограммовую женщину. Инцидент произошел утром 17 февраля в Ленинском районе.
— Около 10:00 поступил вызов на улицу Мухачева, бригада врачей скорой попросила помощи при перевозке больной с большим весом в другую больницу на улице Танкистов, — сообщили в группе МКУ Служба аварийно-спасательных работ «ВКонтакте».
Спасатели вынесли 200-килограммовую женщину в машину скорой и после прибытия на место занесли в другую больницу. Вся операция заняла около часа.