В Новосибирске спасатели вынесли 200-килограммовую женщину из больницы

— Около 10:00 поступил вызов на улицу Мухачева, бригада врачей скорой попросила помощи при перевозке больной с большим весом в другую больницу на улице Танкистов, — сообщили в группе МКУ Служба аварийно-спасательных работ «ВКонтакте».