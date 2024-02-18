Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Узбекский саблист стал чемпионом Азии

Молодежная сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекский спортсмен Алпамис Уракбаев стал чемпионом Азии по фехтованию на саблях среди юниоров и молодежи, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В финальном поединке узбекистанец одолел соперника из Южной Кореи и завоевал «золото» турнира.

Еще одну награду в копилку сборной принес Сардор Абдукаримбеков. Он дошел до полуфинала и завоевал бронзовую медаль.

Сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.