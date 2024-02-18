Стоматолог назвала вид пасты, защищающий зубы от бактерий

Стоматолог объяснила, что эмаль зуба на 90% состоит из соединений кальция, который защищает зубы от кислоты. Кроме того, врач сказала, каким именно образом можно защитить зубы. Так, она рекомендует выбирать пасту, в которой содержится кальций.