Стоматолог назвала вид пасты, защищающий зубы от бактерий

Российский стоматолог-терапевт высшей категории, заведующая стоматологической клиникой Вероника Паутова назвала вид пасты, который защищает зубы, пишет sb.by.
По словам врача, кариес не начинается от сладкого. Она добавила, что углеводы не разрушают эмаль, пояснив, что сладкое выступает лишь средой, где живут и которую потребляют бактерии.
— Эти микроорганизмы выделяют опасные кислоты, окисляющие эмаль и вымывающие кальций из зуба, что приводит к образованию кариозных полостей.
Стоматолог объяснила, что эмаль зуба на 90% состоит из соединений кальция, который защищает зубы от кислоты. Кроме того, врач сказала, каким именно образом можно защитить зубы. Так, она рекомендует выбирать пасту, в которой содержится кальций.
— Нужна паста с содержанием кальция — ищите средства с гидроксиапатитом (Гап) кальция, наногидроксиапатитом или что-то подобным в составе.
Она также заметила, что следует чередовать пасты, содержащие гидроксиапатит кальция и аминофториды.
— В большинстве случаев я рекомендую пациентам пасту с кальцием на ночь и пасту с аминофторидом на утро.
Стоматолог акцентировала внимание на том, что фториды на поверхности зуба могут уменьшать прилипание бактерий. Кроме того, они снижают их вредную деятельность.