Ленинградский зоопарк показал уникальную рыбку мандаринку

— Большую часть времени мандаринки проводят охотясь в придонном слое. Основу их рациона составляют простейшие, мелкие ракообразные и другие беспозвоночные. В природе эти рыбки встречаются в прибрежных мелководных частях Тихого океана. Далеко от рифов не уплывают, — сообщили в пресс-службе зоопарка.