Ленинградский зоопарк показал уникальную рыбку мандаринку

Ленинградский зоопарк опубликовал фото рыбки мандаринки, которая обитает в учреждении.
— Большую часть времени мандаринки проводят охотясь в придонном слое. Основу их рациона составляют простейшие, мелкие ракообразные и другие беспозвоночные. В природе эти рыбки встречаются в прибрежных мелководных частях Тихого океана. Далеко от рифов не уплывают, — сообщили в пресс-службе зоопарка.
Отмечается, что название рыба получила из-за расцветки, которая похожа на одежду чиновников имперского Китая, которых тоже называли мандаринами. Яркая окраска нужна рыбке для защиты от хищников. Обычно она обитает среди коралловых рифов.
Как ранее рассказывала Spb.kp.ru, зоопарк опубликовал кадры с тигром Зевсом, который радуется солнечному дню.
Тигр был доставлен в Санкт-Петербург в 2023 году из Мариуполя. Там он содержался в частном зоопарке.