Задержанный в Петербурге священник Михнов-Вайтенко перенес инсульт

Священник должен был отслужить панихиду возле Соловецкого камня на Троицкой площади по скончавшемуся в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.
Господина Михнова-Вайтенко задержали в субботу, 17 февраля, сразу же после выхода из дома и отвезли в 43-й отдел полиции. По словам адвоката, ему инкриминируют ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания людей в общественном месте, которое повлекло нарушение порядка). Административное наказание по этой статье может составить до 15 суток административного ареста.
Как сообщил «Ъ-СПб» депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, сразу же после задержания, когда священнослужителю стало плохо, адвокат господина Михнова-Вайтенко вызвал скорую, которая отвезла его в больницу, после чего было принято решение о госпитализации.
«Мы общались сегодня, речь немного несвязная, но говорил со мной достаточно уверенно».
Районные суды Санкт-Петербурга к вечеру 17 февраля привлекли к административной ответственности 50 человек по статье об организации мероприятий, нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП). Их задержали у городских памятников, где возлагали цветы в память об оппозиционном политике Алексее Навальном. Большинство задержанных получили арест.
Андрей Цедрик