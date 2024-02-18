Задержанный в Петербурге священник Михнов-Вайтенко перенес инсульт

Священник должен был отслужить панихиду возле Соловецкого камня на Троицкой площади по скончавшемуся в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.



Господина Михнова-Вайтенко задержали в субботу, 17 февраля, сразу же после выхода из дома и отвезли в 43-й отдел полиции. По словам адвоката, ему инкриминируют ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания людей в общественном месте, которое повлекло нарушение порядка). Административное наказание по этой статье может составить до 15 суток административного ареста.



Как сообщил «Ъ-СПб» депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, сразу же после задержания, когда священнослужителю стало плохо, адвокат господина Михнова-Вайтенко вызвал скорую, которая отвезла его в больницу, после чего было принято решение о госпитализации.

