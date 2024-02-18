Водителей предупредили о сужении части Тюменского тракта

Свердловское управление ГИБДД выпустила предупреждение из-за сужения на 58 километре Тюменского тракта. В Белоярском районе перекрыли отрезок проезжей части в связи с дорожными работами. Там будут заделывать ямы.
— Призываем водителей проявлять повышенное внимание в местах проведения дорожно- ремонтных работ, заблаговременно снижать скорость и выбирать нужную полосу движения, не отвлекаться на посторонние предметы и мобильные устройства, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков, — сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, что в конце января в страшной аварии на Серовском тракте погибли четыре человека. Один из игроков ХК «Кедр» находится в коме.