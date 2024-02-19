Морозы, автохамы и драка приезжих на мосту: обзор новостей за неделю

«Запретить добычу посреди памятника природы»: с Янгелевским ГОКом снова судятся



В последние годы деятельность Янгельского горно-обогатительного комбината на Игирминском месторождении стала предметом не только занимательных расследовательских статей в СМИ, но и исковых заявлений в судах Иркутской области. Добыча кварцевого песка ведется на месторождении посреди уникального памятника природы — Игирминского соснового бора. Янгелевский ГОК имеет лицензии, договоры аренды участков. Однако наличие необходимых «бумаг» не избавляет компанию от претензий со стороны общественников и исков прокуратуры, администрации поселка Янгеля с требованиями признать недействительными дополнения к лицензии и договоры аренды. Также были судебные процессы и с Минприроды региона. Кроме того, совсем недавно в Арбитражный суд региона поступил иск с требованием прекратить и запретить деятельность комбината, заявление направила правозащитная организация «За граждан».