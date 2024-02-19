Морозы, автохамы и драка приезжих на мосту: обзор новостей за неделю

Крепкие морозы с Таймыра и Якутии задержатся в Иркутской области
В Иркутской области закончил «хозяйничать» сибирский циклон, подаривший региону снегопады. Как отметили в Иркутском гидрометцентре, характер погоды начал меняться, поэтому теплые и влажные воздушные массы передают эстафету холодному сухому воздуху, идущему с районов Таймыра и Якутии, передает ИА IrkutskMedia.
«Иркутский_автохам»: наказание для обочечников
Проект редакции ИА IrkutskMedia «Иркутский_автохам» публикует фото автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки и дорожного движения. На этой неделе в антирейтинге не только примеры нарушений, но и реагирования на них со стороны инспекторов ГИББД.
Главе СК доложат о расследовании дела по хулиганству приезжими на дороге в Иркутске
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства приезжими на дороге в Иркутске. Двое мужчин выволокли человека из салона иномарки и избили прямо на проезжей части Иркутного моста. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Запретить добычу посреди памятника природы»: с Янгелевским ГОКом снова судятся
В последние годы деятельность Янгельского горно-обогатительного комбината на Игирминском месторождении стала предметом не только занимательных расследовательских статей в СМИ, но и исковых заявлений в судах Иркутской области. Добыча кварцевого песка ведется на месторождении посреди уникального памятника природы — Игирминского соснового бора. Янгелевский ГОК имеет лицензии, договоры аренды участков. Однако наличие необходимых «бумаг» не избавляет компанию от претензий со стороны общественников и исков прокуратуры, администрации поселка Янгеля с требованиями признать недействительными дополнения к лицензии и договоры аренды. Также были судебные процессы и с Минприроды региона. Кроме того, совсем недавно в Арбитражный суд региона поступил иск с требованием прекратить и запретить деятельность комбината, заявление направила правозащитная организация «За граждан».
Более 10 автомобилей столкнулись на Байкальском тракте в Иркутском районе
Несколько ДТП случились на Байкальском тракте в Иркутском районе сегодня, 12 февраля. На кадрах, снятых очевидцами, видно столкновение не менее 10 автомобилей. Аварии произошли на участке проезжей части в направлении Иркутска. Все подробности уточняются. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Мужчина спас от пожара квартиру в ЖК «Стрижи» в Иркутске
Решительные действия мужчины помогли предотвратить серьёзный пожар в ЖК «Стрижи» в Иркутске. Опасная история со счастливым концом развернулась в 15-этажном жилом доме сегодня вечером, 15 февраля. Об этом рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Стало известно о гибели сержанта из Тулуна в зоне спецоперации
В Тулуне 10 февраля простились с сержантом Олегом Пышко, погибшим в зоне специальной военной операции. Мужчина погиб при выполнении боевых задач 24 января. За проявленное мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ житель Тулуна посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации Тулунского района в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Воспитательница в детском саду Байкальска жестко истязала детей
Уголовное дело возбудили по факту случаев истязания детей в детском саду Байкальска. Случаи жесткого воспитания стали известны родителям, которые и обратились в органы, сообщает ИА IrkutskMedia.