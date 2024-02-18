В Черном море у берегов Крыма находят сероводород

По его словам, рост числа туристов положительно влияет на экономику. Однако это несет определенные экологические риски. В частности, это связано с ростом объема бытовых веществ, которые поступают в прибрежную часть моря. Коновалов отметил, что Черное море — самая большая морская система, в глубинных водах которой содержатся огромные объемы сероводорода.
Ученый добавил, что кислородсодержащие воды занимают только верхний 200-метровый слой. Однако результаты человеческой деятельности и поступление большого количества удобрений и сточных вод могут привести к снижению качества воды у берега. Если не следить за ее состоянием, появляется сероводород, и там не смогут существовать живые организмы.
— В основном это заиленные участки Севастопольских бухт и Евпаторийского залива. При этом ухудшения фиксируются в летний сезон, зимой ситуация приходит в норму, — цитирует Коновалова агентство РИА Новости Крым.
При этом, по его словам, вдоль ЮБК подобного не происходит.