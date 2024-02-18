В Черном море у берегов Крыма находят сероводород

Ученый добавил, что кислородсодержащие воды занимают только верхний 200-метровый слой. Однако результаты человеческой деятельности и поступление большого количества удобрений и сточных вод могут привести к снижению качества воды у берега. Если не следить за ее состоянием, появляется сероводород, и там не смогут существовать живые организмы.