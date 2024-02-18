В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ночью
На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз 35−39 градусов.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15−20, в центре области 23 м/с. г. Кызылорда: 19 февраля ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с.
На западе, севере области Улытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах порывы 23−28 м/с. В г. Шымкент ночью и утром ожидается туман. В г. Туркестан ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.
Днем в центре, на юго-западе, востоке области Абай ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный днем в центре, на юго-западе, востоке области порывы 15−20 м/с.
На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель.