В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах порывы 23−28 м/с. В г. Шымкент ночью и утром ожидается туман. В г. Туркестан ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.