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В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

19 февраля в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +7° 5 м/с 26% 757 мм рт. ст. +7°
Источник: Kazinform

Ночью 19—21 февраля на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильный мороз 45 градусов, низовая метель. Ветер северо-западный, северный днем на севере области 15−18 м/с.

Новость

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз 35−39 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15−20, в центре области 23 м/с. г. Кызылорда: 19 февраля ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с.

На западе, севере области Улытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах порывы 23−28 м/с. В г. Шымкент ночью и утром ожидается туман. В г. Туркестан ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.

Днем в центре, на юго-западе, востоке области Абай ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный днем в центре, на юго-западе, востоке области порывы 15−20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. 19—21 февраля на юге, в горных районах области туман. 21 февраля на юге, в горных районах области гололед. 19—21 февраля ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, 19 февраля порывы 23−28 м/с. В г. Тараз ночью и утром ожидается туман. 21 февраля временами гололед.