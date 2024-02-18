В калининградском ботсаду распустился «Дьявольский язык» с неприятным запахом

«Наш аморфофаллус коньяк крайне неаппетитно пахнет на всю оранжерею (надо обязательно прийти и проверить, чем же он пахнет), но любоваться надо не запахом, а огромным соцветием — это большое бордовое покрывало размером около полуметра. Растение источает неаппетитный запах, так как опыляется оно не бабочками и пчёлами, а мухами!», — говорится в сообщении ботсада, опубликованном в социальных сетях.