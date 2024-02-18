В ближайшие дни в Башкирии температура воздуха опустится до −28 градусов

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие три дня. По предоставленным данным, 19, 20 и 21 февраля максимально температура воздуха опустится ночью до −28 градусов.
В понедельник, 19 февраля, ожидают небольшой снег, сильные порывы ветра. Ночью температура воздуха опустится до −12, −17 градусов. Местами понижение достигнет до −22, −27 градусов. Днем будет от −6 до −11 градусов.
Во вторник, 20 февраля, спрогнозировали небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха ночью будет −14, −19 градусов, при прояснениях она опустится до −21, −26 градусов. Днем будет −9, −14 градусов.
В среду, 21 февраля, ожидают умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит −16, −21 градусов. Местами будет понижение от −23 до −28 градусов. Днем будет от −10 до −15 градусов.