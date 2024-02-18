Два участка на центральных улицах Новосибирска стали односторонними

Два участка в Центральном районе Новосибирска сделали односторонними. Такое нововведение появилось с 17 февраля.
Оно введено на улице Октябрьской (участок от Красного проспекта до Советской) и на улице Коммунистической (участок от Советской до Красного проспекта).
— Решение сделать эти дороги с односторонним движении приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения Новосибирска, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Водителям стоит быть внимательными при проезде указанных улиц, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.