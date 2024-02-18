Какой сегодня праздник: 19 февраля

Что интересного произошло 19 февраля?
Сегодня в Республике Кыргызстан празднуют День сотрудника финансовой полиции. Этот праздник был установлен 17 февраля 2005 года Постановлением Правительства Кыргызской Республики в целях формирования традиций органов финансовой полиции, с целью упорядочения функций и полномочий государственных органов и повышения эффективности борьбы с экономическими видами преступлений. Основные задачи Службы финансовой полиции — это выявление и расследование должностных преступлений, связанных с экономическими видами преступлений. Каждый год в этот день работники Службы финансовой полиции награждаются государственными и ведомственными наградами.
В Армении сегодня отмечают День дарения книг. Этот праздник был учрежден в 2008 году по инициативе Левона Ананяна, председателя союза писателей Армении. Инициативу поддержало правительство Армении. Такая дата была выбрана не случайно. 19 февраля (по новому стилю) 1869 года родился Ованес Туманян, известный армянский писатель, поэт и общественный деятель. За свою жизнь он написал огромное количество стихотворений, поэм, сказок, басен и баллад, многие из которых основаны на армянском фольклоре. Множество его произведений признаны шедеврами армянской литературы.
А еще сегодня Всемирный день защиты морских млекопитающих. Праздник возник в 1986 году. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена вступлению в силу моратория на китовый промысел. Запрет ввели по инициативе Международной китовой комиссии (МКК). Он действует по настоящее время и не позволяет охоту на существ, торговлю их мясом. Цель праздника — привлечение внимания общества и правительств стран к проблемам защиты морских млекопитающих. На планете сохранилось 119 видов морских млекопитающих. Большая часть находится на грани исчезновения и их уничтожение длится более 200 лет.
Международный праздник справляют природоохранные учреждения, специалисты в сфере экологической безопасности, научные сотрудники, студенты, преподаватели профильных специальностей ВУЗов, сотрудники государственных структур, защитники экологии, а также общественные, благотворительные организации. Китовый промысел позволен только для удовлетворения потребностей коренного населения, научных исследований по специальным разрешениям правительств-членов МКК. Основоположниками промысла в Старом Свете считают басков (жителей северной Испании и юго-западной Франции). В то же время известно, что норвежец Свен Фойн изобрел гарпунную пушку в 1863 году. Это изделие накачивало пораженную тушу воздухом, позволяя транспортировать ее к перерабатывающим станциям. Млекопитающее погибало долго и мучительно.
Исторические события 19 февраля в мире
1855-й — Урбен Жан Жозеф Леверье составил первую карту погоды;
1878-й — Томас Эдисон запатентовал фонограф;
1921-й — выход первого номера газеты «Труд»;
1938-й — закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1»;
Исторические события 19 февраля в Казахстане
1992-й — были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Австрийской Республикой;
2008-й — в Москве состоялась презентация книги «Подвиг длиною в жизнь», посвященная Герою Советского Союза Алие Молдагуловой.
Дни рождения знаменитостей 19 февраля в мире
- В 1473 году родился Николай Коперник — польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции;
- в 1945 году родился Юрий Антонов — советский и российский композитор, эстрадный певец, поэт, актер. Народный артист Российской Федерации (1997);
- в 1952 году родился Рю Мураками — японский писатель, кинорежиссёр, сценарист, автор романов «Все оттенки голубого», «Кинопроба», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп».
- в 1956 году родился Олег Митяев — советский и российский бард, автор песен, музыкант, поэт, актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2002). Народный артист Российской Федерации (2009). Автор песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»;
- в 1967 году родился Бенисио дель Торо — американский актер («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»);
- в 1979 году родился Витас — российский певец и композитор.
Кто родился 19 февраля в Казахстане
- В 1921 году родился Салык Зиманов — заслуженный деятель науки Казахстана, доктор юридических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана.
День смерти знаменитостей 19 февраля в мире
- В 1974 году умерла Хермине Штиндт — немецкая пловчиха, серебряный призер летних Олимпийских игр (1912);
- в 1980 году умер Бог Скотт (настоящее имя Роналд Белфорд Скотт) — вокалист австралийской группы «АС/DC»;
- в 2017 году умер Игорь Шафаревич — русский ученый, мыслитель, общественный деятель;
- в 2019 году умер Карл Лагерфельд — немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель.
Народный праздник 19 февраля
В этот день православные почитают память Святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова. Он был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии. Также сегодня празднуется память Фавсты Кизической — 13-летней девочки, которую казнили, сварив в котле с кипящей смолой.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.