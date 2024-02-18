Какой сегодня праздник: 19 февраля

А еще сегодня Всемирный день защиты морских млекопитающих. Праздник возник в 1986 году. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена вступлению в силу моратория на китовый промысел. Запрет ввели по инициативе Международной китовой комиссии (МКК). Он действует по настоящее время и не позволяет охоту на существ, торговлю их мясом. Цель праздника — привлечение внимания общества и правительств стран к проблемам защиты морских млекопитающих. На планете сохранилось 119 видов морских млекопитающих. Большая часть находится на грани исчезновения и их уничтожение длится более 200 лет.