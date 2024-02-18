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Как будут учиться школьники и студенты в Казахстане 19 февраля

Дома остаются в понедельник ученики в нескольких регионах страны, передает Tengrinews.kz.
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Отдел образования Костаная оповестил о переводе уроков в дистанционный формат.

«Температура воздуха −29 градусов. Учащиеся первой смены 0−11 классы школ города Костаная 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения», — говорится в сообщении ведомства.

Управление образования Восточно-Казахстанской области сообщило, что 19 февраля 2024 года в связи с сильными морозами переводятся в дистанционный формат обучения/отменяются занятия для первой и второй смены учащихся 0−11 классов и студентов 1−2 курсов колледжей: в Курчумском районе, Глубоковоском районе, в городе Алтай, в Усть-Каменогорске, в Самарском районе, Уланском районе, Катон-Карагайском районе, в городе Риддер, в Шемонаихинском районе, в Тарбагатайском районе, Зайсанском районе.

Ранее занятия для учащихся первой смены школ и колледжей отменили 19 февраля в Астане.

образование