Как будут учиться школьники и студенты в Казахстане 19 февраля

Управление образования Восточно-Казахстанской области сообщило, что 19 февраля 2024 года в связи с сильными морозами переводятся в дистанционный формат обучения/отменяются занятия для первой и второй смены учащихся 0−11 классов и студентов 1−2 курсов колледжей: в Курчумском районе, Глубоковоском районе, в городе Алтай, в Усть-Каменогорске, в Самарском районе, Уланском районе, Катон-Карагайском районе, в городе Риддер, в Шемонаихинском районе, в Тарбагатайском районе, Зайсанском районе.