Движение ограничат на участке Юго-Восточной хорды с 19 февраля до 10 марта из-за строительных работ

Отмечается, что одну из трех полос закроют для движения на ЮВХ в сторону центра в районе д. 3, корп. 14 по ул. Дорожная с 19 февраля до 25 февраля и с 4 марта до 10 марта круглосуточно. Также две полосы закроют с сохранением движения по двум полосам на ЮВХ в сторону области в районе д. 3, корп. 14 по ул. Дорожная с 26 февраля до 3 марта круглосуточно.