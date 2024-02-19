Какой сегодня праздник: 19 февраля

19 февраля 1473 года родился польский астроном и математик Николай Коперник. Именно он сформулировал представление о гелиоцентрической системе мира. Ученый опроверг теорию мироустройства древних греков и предположил, что центральным небесным телом во Вселенной является Солнце, а вокруг него вращаются Земля и другие планеты. Учение Коперника положило начало первой научной революции.