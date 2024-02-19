Какой сегодня праздник: 19 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. 19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов. А еще дата считается днем рождения Photoshop.
Что празднуют в России и мире
Свой профессиональный праздник отмечают специалисты, изучающие жизнь птиц — орнитологи. День орнитолога ведет свою историю с 19 февраля 1983 года — тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Также в стране функционирует «Союз охраны птиц России», который занимается популяризацией орнитологии, изучением и сохранением видового разнообразия птиц.
Страны, чьи берега омываются морями и океанами, отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Морские котики, киты, тюлени, дельфины — млекопитающие, которых на планете осталось всего 119 видов. Цель праздника — привлечение внимания общественности к вопросам защиты этих животных.
Еще сегодня День военно-оркестровой службы ВС РФ и Международный день перетягивания каната. Именины у Анатолия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии, Арсения.
Знаменательные события
В 1726 году императрица Екатерина I учредила Верховный Тайный совет — совещательный орган, решавший важнейшие государственные задачи.
В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи и воспроизведения звука — фонограф.
В 1938 году первая в мире советская дрейфующая полярная научно-исследовательская станция «Северный полюс-1» завершила свои работы по освоению Арктики.
В 1990 году вышла в свет первая официальная версия программы графического редактора Photoshop 1.0. Дату принято считать днем рождения программы.
Кто родился
19 февраля 1473 года родился польский астроном и математик Николай Коперник. Именно он сформулировал представление о гелиоцентрической системе мира. Ученый опроверг теорию мироустройства древних греков и предположил, что центральным небесным телом во Вселенной является Солнце, а вокруг него вращаются Земля и другие планеты. Учение Коперника положило начало первой научной революции.
В 1630 году на свет появился Шиваджи — национальный герой Индии. Шиваджи поднял восстание против мусульманских властителей в Индии и к 1674 году создал на территории штата Махараштра и прилегающих землях могучее государство маратхов. Деятельность Шиваджи вскрыла слабость властвующей империи Великих Моголов и подготовила ее падение.
Также 19 февраля родились певцы Юрий Антонов, японский писатель Рю Мураками, американский актер Джефф Дэниэлс.