Что можно и нельзя делать в день Вуколы 19 февраля, когда говорят «Когда Вуколы придут, жуколы заметут»

Запрещено рассказывать кому-либо о поле ребенка. Кроме того, нельзя спрашивать, кто у кого родится. Не рекомендуется выносит мусор. Это может навлечь неприятности. Также не следует менять кошелек. Предки верили, что это приведет к финансовым проблемам.