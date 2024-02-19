Что можно и нельзя делать в день Вуколы 19 февраля, когда говорят «Когда Вуколы придут, жуколы заметут»

Православная церковь 19 февраля вспоминает святого Вуколу Смирнского. В народе отмечают день Вуколы. Есть еще одно название — Телятники. Оно появилось из-за того, что в указанный период коровы готовились к рождению телят. Кроме того, 19 февраля говорят так: «Когда Вуколы придут, жуколы заметут». Под жуколами подразумевались телята.
Что нельзя делать 19 февраля
Запрещено рассказывать кому-либо о поле ребенка. Кроме того, нельзя спрашивать, кто у кого родится. Не рекомендуется выносит мусор. Это может навлечь неприятности. Также не следует менять кошелек. Предки верили, что это приведет к финансовым проблемам.
Что можно делать 19 февраля
В указанный день всегда варили овсяную кашу, которой кормили домашних животных. Однако особое внимание уделяли коровам, которые ожидали телят. По этой причине многие навещали родственников, занимающихся сельских хозяйством, и помогали им.
Согласно приметам, морозный день предсказывал жаркое лето. В том случае, если на деревьях начали шелестеть засохшие листья, то в скором времени пойдет снег. На пасмурную погоду указывают вылезшие из норок мыши-полевки.