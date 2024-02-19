Белорусы будут отдыхать три дня подряд в марте 2024

Согласно опубликованному графику выходных дней на 2024 год, в первый месяц весны белорусов ждут три дня отдыха. Все дело в том, что День женщин, который отмечают 8 марта, выпал на пятницу. Это значит, что выходными днями будут 8 марта, а также последующие за ним 9 и 10 марта, суббота и воскресенье соответственно.