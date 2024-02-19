Что произошло в Иркутске в ночь на 19 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутской области с 19 по 22 февраля ожидается серьезное похолодание. В регионе среднесуточная температура воздуха будет достигать −34 градусов. Таким образом, показатель будет на 8−14 градусов ниже климатической нормы.
В Иркутском районе ввели режим ЧС из-за инфекции у крупного рогатого скота. Речь идет об узелковом дерматите. Он является не опасным для человека, а вот животным требуется проведение вакцинации.
Книгу «Мастер и Маргарита» продают в Иркутске за 10 млн рублей. Книга издана подпольно в середине 20-го века. Более того, она чудом уцелела, пережив пламя пожара, говорится в опубликованном объявлении.