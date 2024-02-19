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Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Возможный запрет на популяризацию VPN-сервисов с 1 марта лишит возможности пользоваться ими лишь некоторые категории граждан, рассказал в интервью агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что технология VPN маскирует местонахождение пользователя, чтобы обойти введенные запреты на определенные ресурсы. Провайдер просто не увидит те сайты, на которые переходят его клиенты, соответственно не имеет возможности их блокировать.

С 1 марта могут ограничить лишь работу программ, находящихся в свободном доступе. Сама технология останется доступной, но лишь для опытных пользователей, способных самостоятельно ее настроить. «Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну», — заключил эксперт.

Интернет