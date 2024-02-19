Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта

Он напомнил, что технология VPN маскирует местонахождение пользователя, чтобы обойти введенные запреты на определенные ресурсы. Провайдер просто не увидит те сайты, на которые переходят его клиенты, соответственно не имеет возможности их блокировать.
С 1 марта могут ограничить лишь работу программ, находящихся в свободном доступе. Сама технология останется доступной, но лишь для опытных пользователей, способных самостоятельно ее настроить. «Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну», — заключил эксперт.