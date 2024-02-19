Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта

С 1 марта могут ограничить лишь работу программ, находящихся в свободном доступе. Сама технология останется доступной, но лишь для опытных пользователей, способных самостоятельно ее настроить. «Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну», — заключил эксперт.