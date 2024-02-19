Пришла на рыбку: рыжая красавица не устояла перед лакомством во Владивостоке

По словам очевидцев, хищница не смогла устоять перед рыбой: она некоторое время крутилась около отдыхающих, пока те не поняли, что ей нужно. Лиса съела несколько рыбин, счастливо жмурясь, а мужчины с удовольствием смотрели на маленького зверя.