Пришла на рыбку: рыжая красавица не устояла перед лакомством во Владивостоке

Рыбаки расположились на острове Русский во Владивостоке. Лиса учуяла запах еды и бесстрашно вышла к людям, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, хищница не смогла устоять перед рыбой: она некоторое время крутилась около отдыхающих, пока те не поняли, что ей нужно. Лиса съела несколько рыбин, счастливо жмурясь, а мужчины с удовольствием смотрели на маленького зверя.
Ранее «КП» писала о лисе, которая не смогла устоять перед красотой заката и любовалась им около Токаревского маяка.