Оперативный прогноз по лютой непогоде во Владивостоке сегодня — когда снег

Отмечается, что с 10:00 часов утра в столице ДФО начнется небольшой мокрый снег. Затем с каждым часом осадки будут увеличиваться, а температура падать вниз — намечается похолодание. К 13:00 часам осадки перейдут в сильный дождь, однако часами позже снова начнется снег. В 16:00 часов синоптики передают еще и мощный ветер силой в 25 м/с, который по шкале Бофорта будет приравниваться к сильному шторму.