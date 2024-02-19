Оперативный прогноз по лютой непогоде во Владивостоке сегодня — когда снег

Оперативный прогноз по лютой непогоде во Владивостоке сегодня, 19 февраля, дали синоптики. На метеорологическом портале Gismeteo назвали, во сколько в городе ожидается снег и сильный ветер, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что с 10:00 часов утра в столице ДФО начнется небольшой мокрый снег. Затем с каждым часом осадки будут увеличиваться, а температура падать вниз — намечается похолодание. К 13:00 часам осадки перейдут в сильный дождь, однако часами позже снова начнется снег. В 16:00 часов синоптики передают еще и мощный ветер силой в 25 м/с, который по шкале Бофорта будет приравниваться к сильному шторму.
Роковой удар осадков придется на 19:00 часов — в городе выпадет максимальный снег.
Отметим, что ветер в городе будет бушевать и весь вторник, 20 февраля.
Синоптики просят приморцев быть максимального внимательными, постоянно отслеживать актуальные прогнозы погоды и быть аккуратными на дорогах в связи с непогодой.