Неделя ледяного ужаса: перед весной Новосибирск атакуют 30-градусные морозы

Понедельник, 19 февраля, в Новосибирске начнется с жутких холодов. В ночь синоптики обещают мороз до −30…-32, в пригороде до −35, а днем температура повысится до −21…-23 градусов.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица.. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2−7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области будет лютая стужа: ночью до −30…-35, местами до −42, днем — до −21…-26. Синоптики также прогнозируют ясное небо без снега и гололедицу на дорогах.