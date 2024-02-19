Обратная сторона дома-коммуны в Хабаровске: фото внутри здания

Он представляет собой комплекс жилых помещений, театра драмы, спорткомплекса УМВД России. С момента завершения его строительства прошло 90 лет. Памятник архитектуры выглядит соответственно возрасту: фасад облетает, деревянные лестницы скрипят, стены обшарпаны, лифты в ужасном состоянии. Окна — местами стекло в рассохшихся оконных рамах, местами пленка. Большие балконы разрушаются под весом человека. При таких вот обстоятельствах в 2022 году и погиб жилец.