Новый пилот начал выполнять рейсы в Хабаровском крае

Летная практика у Романа — пока пять тысяч часов: столько он накопил за 10 лет беспрерывных полетов. Пришел в профессию поздно: даже в 30 лет о ней не думал. В юности выучился на экономиста, работал в телекоммуникации и дослужил до директора продаж и главы филиала на Камчатке. А потом захотел иметь свой самолет — видимо, проснулись гены отца, военного летчика. Тогда его можно было купить примерно за 20 тысяч долларов, что составляло миллион рублей по курсу. Но средств не было, и Роман присоединился к друзьям, которые строили судно своими руками.