Новый пилот начал выполнять рейсы в Хабаровском крае

«Хабаровские авиалинии» рассказали о новом командире, который недавно приступил к работе. Роман Пшеничников стал седьмым пилотом, которого подготовили за последние три года. На прошлой неделе он впервые сел в кресло Ан-24, слетав из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно.
Летная практика у Романа — пока пять тысяч часов: столько он накопил за 10 лет беспрерывных полетов. Пришел в профессию поздно: даже в 30 лет о ней не думал. В юности выучился на экономиста, работал в телекоммуникации и дослужил до директора продаж и главы филиала на Камчатке. А потом захотел иметь свой самолет — видимо, проснулись гены отца, военного летчика. Тогда его можно было купить примерно за 20 тысяч долларов, что составляло миллион рублей по курсу. Но средств не было, и Роман присоединился к друзьям, которые строили судно своими руками.
— На аэродроме в Калинке, где когда-то базировались военные летчики, еще оставались учебные авиационные центры и старая добрая летная школа ДОСААФ, — рассказывает Роман. — В одном из ангаров мы по добытым чертежам достроили двухместный одномоторный самолет. На этом аппарате я налетал около 30 часов.
В итоге прошли годы, и пилот решил оставить мечту о своем маленьком самолете. По его словам, дело в деньгах: и сами машины прилично выросли в цене, и их обслуживание. Продлить летный сертификат в России стоит сотни тысяч рублей, а в США — пару сотен долларов. За взлет и посадку в аэропортах также приходится платить бешеные деньги. Поэтому пока Роман будет летать в родной авиакомпании.