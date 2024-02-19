Коллекторы будут меньше донимать хабаровчан в 2024 году

Так, за прошедший год к специалистам обратились больше 250 человек. По этим сообщениям приставы составили 47 административных протоколов о нарушении требований закона о защите прав и законных интересов физлиц. Виновникам назначили штрафы — от 25 до 250 тысяч рублей. Всего же с нарушителей взыскали больше 2,5 миллиона штрафов, что на 600 тысяч больше показателей 2022 года.