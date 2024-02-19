Коллекторы будут меньше донимать хабаровчан в 2024 году

Жители Хабаровского края жалуются на коллекторов. Очень часто они перегибают палку, чуть ли не в буквальном смысле слова «выбивая» долги из людей. Наказывать нарушителей и защищать права помогают приставы Хабаровского края.
Так, за прошедший год к специалистам обратились больше 250 человек. По этим сообщениям приставы составили 47 административных протоколов о нарушении требований закона о защите прав и законных интересов физлиц. Виновникам назначили штрафы — от 25 до 250 тысяч рублей. Всего же с нарушителей взыскали больше 2,5 миллиона штрафов, что на 600 тысяч больше показателей 2022 года.
— Стоит отметить, что с 1 февраля 2024 года вступил в законную силу закон. Теперь кредитные и микрофинансовые организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности, попадают под контроль ФССП России. Перечень этих организаций будет формироваться автоматически в рамках взаимодействия с Центральным банком РФ и размещаться на официальном сайте ФССП России, — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Сейчас все эти организации должны записывать разговоры и встречи с должниками. Эти данные будут храниться три года. А до начала общения компаниям нужно сообщить об этом приставам. Разговаривать с должниками во время каникул будет запрещено.