Хоккейный клуб «Сибирь» потерял шансы на плей-офф КХЛ

После победы хабаровчан у «Сибири» 62 очка и 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» — 70 очков и восьмое место в турнирной таблице Востока. «Барыс» с 48 очками идет на последнем, 12-м месте таблице. Всего в плей-офф КХЛ по 8 мест в каждой конференции.