Служба скорой помощи Новосибирска и пригорода станет единой

В 2024 году будет организована служба скорой помощи Новосибирской агломерации. Станции и подстанции областного центра и нескольких ближайших районов станут одной структурой. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. «В настоящее время мы проводим реструктуризацию. В этом году скорую помощь города Новосибирска и близлежащих территорий — это Колывань, Мошково, Обь, Новосибирский сельский район, Кольцово — мы планируем объединить в единую диспетчерскую службу».