«СКА-Хабаровску» в Турции не повезло в матчах с «Факелом» и «Шинником»

Игру с воронежским «Факелом» подопечные Романа Шаронова начали шикарно: на шестой минуте Кирилл Никитин с лёта пробил в девятку после подачи Альбека Гонгапшева. Счёт 1:0 хабаровчанам удалось удержать до 74 минуты, пока прострел Даниила Корнюшина в штрафную «Факела» на завершился автоголом от защитника воронежцев. Преимущество 2:0 за четверть часа до конца спарринга: казалось бы, что может пойти не так? Тем не менее, выступающий в Российской Премьер-Лиге клуб смог собраться: форвард «огненных» Максим Максимов вернул в матч интригу, Кирилл Симонов сравнял счёт и Максимов же вырвал победу, 2:3.



Вторую за день 18 февраля игру «СКА-Хабаровск» провёл с соперником по лиге, ярославским «Шинником». Команды по итогам осенней части сезона показали примерно равные результаты и располагаются рядом в турнирной таблице, а прошедший товарищеский матч только подтвердил сложившуюся ситуацию. Ни одному из соперников не удалось вскрыть оборону другого, как итог — нулевая ничья.