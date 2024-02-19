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Из больниц начали выписывать жертв массового отравления в Дальнереченске

Пациенты идут на поправку.
Источник: Freepik

Жертвы массового отравления в Дальнереченске постепенно идут на поправку. Из медучреждений уже выписали первых пациентов, заболевших после посещения кафе в этом городе сальмонеллезом. Состояние здоровья оставшихся пациентов не вызывает у медиков опасений.

Всего жертвами некачественной еды в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске стали 62 человека. Они обратились за помощью к врачам с признаками острого отравления.

Экспертиза Роспотребнадзора выявила сальмонеллу в наггетсах и соусах, которые приготовили в кафе. Эпидемическое расследование выявило в работе кафе многочисленные нарушения. Кафе использовало продукты сомнительного качества. Кроме того, сотрудники заведения общепита не проходили обязательных медосмотров.

Директора кафе отправили под домашний арест в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье 238 УК РФ — она предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В региональном минздраве говорят, что на этой неделе из стационаров планируют выписать оставшихся пациентов, ставших жертвами пищевого отравления. Это произойдёт в случае, если у них не обнаружатся осложнения после болезни.