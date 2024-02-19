Из больниц начали выписывать жертв массового отравления в Дальнереченске

Жертвы массового отравления в Дальнереченске постепенно идут на поправку. Из медучреждений уже выписали первых пациентов, заболевших после посещения кафе в этом городе сальмонеллезом. Состояние здоровья оставшихся пациентов не вызывает у медиков опасений.
Всего жертвами некачественной еды в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске стали 62 человека. Они обратились за помощью к врачам с признаками острого отравления.
Директора кафе отправили под домашний арест в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье 238 УК РФ — она предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В региональном минздраве говорят, что на этой неделе из стационаров планируют выписать оставшихся пациентов, ставших жертвами пищевого отравления. Это произойдёт в случае, если у них не обнаружатся осложнения после болезни.