Когда отступят морозы? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 февраля

Иркутская область вновь во власти аномальных холодов. В этот раз февраль решил отличиться среднесуточной температурой ниже нормы на 8−14 градусов. И вновь по утрам уличные градусники показывают ниже −30. Утром 19 февраля в городе −32, в пригородах до −35. КП-Иркутск узнала, когда отступят морозы.
Погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 февраля
Специалисты Иркутского Гидрометцентра обещают в понедельник днем −20…-22 и ветер 2−7 м/с.
— Облачность 19 числа переменная, существенных осадков не ожидается, — говорят в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ночью и утром во вторник в областном центре также холодно. Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют понижение температуры до −35.
— Днем 20 февраля погода будет малооблачной, без осадков, — говорят метеорологи. — Ветер подует северо-восточный, уличные термометры покажут −19.
Третье утро на наступившей неделе снова проверит сибиряков на прочность и их способность одеваться по погоде. С утра «за бортом» специалисты прогнозируют до −32 градусов. К счастью, днем 21 февраля потеплеет до −12. С этого момента, по данным Гидрометцентра России, в столице Приангарья начнется потепление.
Уже в ночь на четверг небесная канцелярия смилостивиться — температурные показания не опустятся ниже −30. Синоптики обещают утром 22 числа уже лишь −23 градуса.
— Днем 22 февраля в Иркутске −10 градусов, облачно и без осадков, — отмечают в Гидрометцентре России.
В ночь на пятницу ожидается небольшой снег. Вероятность осадков 79%, к утру они прекратятся, выпадет до 0.3 миллиметров. Утром 23 февраля до −22, днем до −13.
Погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 февраля: прогноз на выходные
В ночь на субботу в региональном центре снова пойдет небольшой снег, выпадет до 0.6 миллиметров осадков. Утром 24 февраля облачно и −26. Днем также ожидается небольшой кратковременный снег, потеплеет до −12.
Кстати, февраль уже итак отличился снегопадами. По данным Иркутского Гидрометцентра, только на прошлой неделе в Иркутске выпало 122% от месячной нормы. А ведь до конца месяца еще полторы недели. Последний месяц зимы явно хочет стать рекордсменом.
В воскресенье в столице Приангарья снежинки падать не будут. По данным портала «Гисметео», 25 февраля в городе −26 градусов, днем −10.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 февраля.