Когда отступят морозы? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 февраля

Третье утро на наступившей неделе снова проверит сибиряков на прочность и их способность одеваться по погоде. С утра «за бортом» специалисты прогнозируют до −32 градусов. К счастью, днем 21 февраля потеплеет до −12. С этого момента, по данным Гидрометцентра России, в столице Приангарья начнется потепление.