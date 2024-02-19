Почти миллиард рублей алиментов взыскали с жителей Хабаровского края в 2023 году

С неплательщиков алиментов же взыскали больше 985 миллионов рублей, что на 325 миллионов рублей больше, чем в 2022 году. Этот вопрос держится на постоянном контроле руководителем ведомства. Он каждую неделю проводит личные приемы местных жителей.