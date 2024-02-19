Почти миллиард рублей алиментов взыскали с жителей Хабаровского края в 2023 году

В Управлении судебных приставов Хабаровского края и ЕАО подвели итоги работы за прошлый год. Представители ведомства рассказали, сколько денег удалось взыскать в 2023 году по штрафам и алиментам.
Так, нарушают правила дорожного движения водители часто: в прошлом году специалисты вынесли 107 тысяч постановлений по штрафам ГИБДД. В итоге с людей взыскали больше 104 миллионов рублей.
— Особое внимание уделяется взысканию штрафов, наложенных на лиц, нарушивших правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Так, с неплательщиков, которые сели за руль в пьяном виде, взыскали 57 миллионов рублей.
С неплательщиков алиментов же взыскали больше 985 миллионов рублей, что на 325 миллионов рублей больше, чем в 2022 году. Этот вопрос держится на постоянном контроле руководителем ведомства. Он каждую неделю проводит личные приемы местных жителей.