В Новосибирске на «Родниках» пропал памятник Василию Тёркину

В Новосибирске на жилмассиве «Родники» пропал памятник Василию Теркину, который установили еще девять лет назад. Отсутствие постаменту литературному персонажу из одноименной поэмы Александра Твардовского обнаружили местные жители еще 16 февраля. Свое недоумение они опубликовали в посте в паблике «Калининский район» в «ВКонтакте».
Автор сообщения написал, что памятник снесли трактором, когда чистили снег. Однако официального подтверждения этому нет. В комментариях к посту подписчики предположили, что памятник могли забрать на реставрацию.
Поэма «Василий Тёркин. Книга про бойца» была написана Александром Твардовским и посвящена ВОВ. Её печатали на протяжении нескольких лет во время войны. Каждая глава является небольшой новеллой о моменте из фронтовой жизни главного героя.