В Новосибирске на «Родниках» пропал памятник Василию Тёркину

В Новосибирске на жилмассиве «Родники» пропал памятник Василию Теркину, который установили еще девять лет назад. Отсутствие постаменту литературному персонажу из одноименной поэмы Александра Твардовского обнаружили местные жители еще 16 февраля. Свое недоумение они опубликовали в посте в паблике «Калининский район» в «ВКонтакте».