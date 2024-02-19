В Приморье стартовала подготовка к новому отопительному сезону

Наиболее крупные ремонтные работы проведут в Дальнегорском, Находкинском, Арсеньевском, Дальнереченском, Спасском городских округах, а также в поселках Кавалерово и Новошахтинском. А в селах Владимиро-Александровском и Сергеевке Партизанского округа, в Хасанском, Хорольском, Чугуевском округах, в Кировском районе, в Арсеньевском, Владивостокском и Находкинском городских округах установят новые автоматизированные модульные котельные.