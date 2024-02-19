В Приморье стартовала подготовка к новому отопительному сезону

Власти Приморья вместе с коммунальными предприятиями готовятся к новому отопительному сезону 2024−2025 года. Как поделились представители министерства ЖКХ, уже определяются объемы финансирования, составляются планы для ремонта, а также идет поиск подрядчиков. Большее внимание уделят тем муниципалитетам, откуда поступает наибольшее количество жалоб, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.
«Мероприятия по подготовке к следующей зиме начинаются задолго до окончания текущей. Это позволяет как можно быстрее начать формировать ремонтную кампанию, чтобы успеть сделать большой объем работы», — министр ЖКХ Сергей Попов.
Наиболее крупные ремонтные работы проведут в Дальнегорском, Находкинском, Арсеньевском, Дальнереченском, Спасском городских округах, а также в поселках Кавалерово и Новошахтинском. А в селах Владимиро-Александровском и Сергеевке Партизанского округа, в Хасанском, Хорольском, Чугуевском округах, в Кировском районе, в Арсеньевском, Владивостокском и Находкинском городских округах установят новые автоматизированные модульные котельные.