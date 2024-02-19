Метеозависимый транспорт: из-за снега в Хабаровске взлетели цены на такси

Например, с улицы Дзержинского до ул. Олега Кошевого доехать можно за 400 рублей. Такую же сумму просят агрегаторы за поездку от театра драмы до «Магазинов Радости». Если же хабаровчанам нужно в аэропорт, то маршрут от Муравьева-Амурского (например, от ЦУМа) обойдется почти в 600 рублей. Такая же ситуация с поездками из центра города в Южный микрорайон. Цена поездки стартует от 400 рублей. При этом десятибалльные пробки, по сообщениям агрегаторов, на стоимость не влияют. Чего нельзя сказать о метеоусловиях. «Из-за плохой погоды заказов в разы больше, чем машин» — отмечают агрегаторы".