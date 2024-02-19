Метеозависимый транспорт: из-за снега в Хабаровске взлетели цены на такси

Ночью 18 февраля в Хабаровский край пришел мощный снежный циклон. Сильные осадки до сих пор идут практически по всей территории региона, в том числе, и в Хабаровске. Снег повлиял на транспортное междугороднее сообщение, краевой центр сковали десятибалльные пробки, а цены на такси, как всегда, начали «кусаться», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Например, с улицы Дзержинского до ул. Олега Кошевого доехать можно за 400 рублей. Такую же сумму просят агрегаторы за поездку от театра драмы до «Магазинов Радости». Если же хабаровчанам нужно в аэропорт, то маршрут от Муравьева-Амурского (например, от ЦУМа) обойдется почти в 600 рублей. Такая же ситуация с поездками из центра города в Южный микрорайон. Цена поездки стартует от 400 рублей. При этом десятибалльные пробки, по сообщениям агрегаторов, на стоимость не влияют. Чего нельзя сказать о метеоусловиях. «Из-за плохой погоды заказов в разы больше, чем машин» — отмечают агрегаторы".
— Контроль за ценами осуществляется через центральный аппарат, который расположен в Москве. Ценообразование осуществляется оттуда, — прокомментировали в УФАС Хабаровского края. Вместе с тем, депутаты Государственной думы выступили с инициативой о запрете повышения цен на такси в плохую погоду. По словам авторов, наценки на услуги дополнительно обременяют пассажиров и создают проблемы для водителей, которые не получают достаточного вознаграждения за свою работу. Инициаторы предлагают ограничить наценки до 20% от обычной стоимости поездки.