Красноярские хоккеистки выиграли золото Спартакиады сильнейших-2024

В первом периоде соперницы нанесли по 10 бросков в створ ворот друг друга: сибирячки забили дважды. Как сообщает пресс-служба крайспорта, после двух видеопросмотров один гол был отменен: 1−0 к первому перерыву.
Во втором периоде гостьи из Башкортостана были гораздо активнее, но счет не изменился.
Решающим стал третий период, где сначала сибирячки забили вторую шайбу, затем через пару минут команда гостей смогла отыграться. Итог 2−1 в пользу сборной Красноярского края.
В составе победительниц шайбы забросили Оксана Митрофанова (16-я минута) и (52). У проигравших отличилась Ксения Тюрина (53). Бронзовые медали Спартакиады завоевали хоккеистки из Санкт-Петербурга.