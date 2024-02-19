Реагенты и мониторинг: мэр Владивостока рассказал, как город встретил непогоду

Во Владивостоке в связи со сложными погодными условиями горожанам рекомендуют не выезжать на дороги города 19 февраля. Городские службы заблаговременно приступили к обработке наиболее опасных участков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) мэра краевой столицы Константина Шестакова.
Глава города рассказал, что объездная трасса Седанка-Патрокл, спуск в микрорайон Снеговая Падь, дороги на Русском острове и другие участки уже обработали реагентами. Здесь из-за перепада температур местами образуется гололедица.
«Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и при необходимости повторно распределяют реагенты на опасных участках», — отметил градоначальник.
Также глава города призвал горожан не выезжать на личном транспорте на дороги города.
Отметим, сегодня, 19 февраля, во Владивостоке ожидаются осадки. С каждым часом они будут увеличиваться, а температура падать вниз — намечается похолодание. Ветер в городе будет бушевать и весь вторник, 20 февраля.
Напомним, из Китая на Приморье пришёл циклон с атмосферными фронтами, который вызовет разнообразные осадки — дождь, снег вперемешку с дождем, в отдельных районах также ожидаются гололедные явления.