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Реагенты и мониторинг: мэр Владивостока рассказал, как город встретил непогоду

Циклон диктует автомобилистам свои условия.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в связи со сложными погодными условиями горожанам рекомендуют не выезжать на дороги города 19 февраля. Городские службы заблаговременно приступили к обработке наиболее опасных участков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) мэра краевой столицы Константина Шестакова.

Глава города рассказал, что объездная трасса Седанка-Патрокл, спуск в микрорайон Снеговая Падь, дороги на Русском острове и другие участки уже обработали реагентами. Здесь из-за перепада температур местами образуется гололедица.

«Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и при необходимости повторно распределяют реагенты на опасных участках», — отметил градоначальник.

Также глава города призвал горожан не выезжать на личном транспорте на дороги города.

Кроме того, в управлении дорог городской администрации заявили, что муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» будет работать в усиленном режиме. Сформированы бригады рабочих и звенья спецтехники, которые будут задействованы в ликвидации последствий прохождения циклона.

Отметим, сегодня, 19 февраля, во Владивостоке ожидаются осадки. С каждым часом они будут увеличиваться, а температура падать вниз — намечается похолодание. Ветер в городе будет бушевать и весь вторник, 20 февраля.

Напомним, из Китая на Приморье пришёл циклон с атмосферными фронтами, который вызовет разнообразные осадки — дождь, снег вперемешку с дождем, в отдельных районах также ожидаются гололедные явления.