Никольская площадь появилась в Новосибирске

По данным Telegram-канала Новосибирской Митрополии, в результате общественного голосования, проходившего на сайте Госуслуг с 7 по 14 февраля текущего года, было принято решение о присвоении наименования Никольская площадь территории у Вознесенского кафедрального собора.
«По итогам опроса большинство проголосовавших выбрало для данной территории название Никольская площадь», — прокомментировали в Новосибирской Митрополии.
Ранее, летом 2023 года, на этом участке был установлен памятник святителю Николаю Чудотворцу.
Напомним, что 23 февраля перекроют площадь Будагова из-за арт-салюта в Новосибирске.