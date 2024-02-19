Пассивный доход из казны. Как кузбасские чиновники живут не средствам

Начальник лесничества фигурирует и в уголовном деле о банде, которая незаконно вырубила 12,3 тыс. кубических метра деревьев в Ижморском районе и причинила государству 79 млн рублей ущерба. Следствие в уголовном деле о лесорубах официально ведёт «историю» с 2020 года, когда 60-летний начальник Ижморского лесничества создал преступное сообщество с 19 другими лесниками и предпринимателями. В суд передано уголовное дело в отношении мужчин 27, 38, 49, 57 и 68 лет, которые подделывали договоры купли-продажи древесины, якобы заключаемые с обычными людьми. По слухам, лес продавали в другую стану. Но очевидно, что жизнь «чёрных лесорубов» кипела и до 2020 года. Откуда-то же появилось дорогое имущество у начальника лесдепартамента?