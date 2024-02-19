Пассивный доход из казны. Как кузбасские чиновники живут не средствам

В прошлом году антикоррупционное законодательство нарушил заместитель главы Кемеровского муниципального округа — начальник Суховского территориального управления. Он вовремя не предоставил справку о доходах, расходах и имуществе за 2022 год, из-за чего лишился места — его уволили в связи с утратой доверия. Но не все нарушения кузбасских чиновников столь безобидны. Подробнее у kuzbass.aif.ru.
«Раскулачили» банду лесорубов.
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Дмитрий Бобылев объясняет, что ежегодно правоохранители проверяют достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и имуществе госслужащих.
«Следует учесть, что выявляемые нарушения в значительной мере связаны с небрежностью заполнения соответствующих справок о доходах. Факты непредставления либо сокрытия сведений о доходах носят крайне редкий характер», — говорит начальник.
Но если суховского чиновника уволили, похоже, за банальное «забыл», то есть и другие более неприятные для бюджета и общества случаи. Так, чиновник из Ижморки по решению суда лишился 4 машин и 4 квартир, которые теперь обращены в доход государства. Речь идёт о начальнике территориального отдела по Ижморскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса.
Выяснилось, что в 2018—2019 годах чиновник и его близкие родственники купили 4 квартиры и 4 автомобиля на общую сумму 16 млн рублей. Но в ходе прокурорской проверки они не смогли подтвердить законность происхождения этих денег. В итоге суд взыскал не только 4 квартиры и 4 машины, но и деньги от продажи ещё одного дорого автомобиля — плюс 3 млн 290 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение суда, но безуспешно.
Начальник лесничества фигурирует и в уголовном деле о банде, которая незаконно вырубила 12,3 тыс. кубических метра деревьев в Ижморском районе и причинила государству 79 млн рублей ущерба. Следствие в уголовном деле о лесорубах официально ведёт «историю» с 2020 года, когда 60-летний начальник Ижморского лесничества создал преступное сообщество с 19 другими лесниками и предпринимателями. В суд передано уголовное дело в отношении мужчин 27, 38, 49, 57 и 68 лет, которые подделывали договоры купли-продажи древесины, якобы заключаемые с обычными людьми. По слухам, лес продавали в другую стану. Но очевидно, что жизнь «чёрных лесорубов» кипела и до 2020 года. Откуда-то же появилось дорогое имущество у начальника лесдепартамента?
Всего у фигурантов провели более 57 обысков в жилищах и служебных кабинетах, изъяли необходимую документацию и 18 миллионов рублей. Со следствием они сотрудничали и полностью признали вину. Их имущество и деньги арестовали на общую сумму 83 млн рублей.
Ужесточать закон.
Общественник и создатель портала «Открытый город» Максим Учватов рассказывает, что хорошим инструментом борьбы с коррупцией стали обновлённые нормы законодательства, которые позволяют конфисковать имущество коррупционеров. Они вступили в силу несколько лет назад и должны дать хороший повод нечистым чиновникам задуматься.
«Коррупционеры создают себе систему пассивного дохода и пытаются закупить максимум активов, которые можно сдавать даже при потере работы. Средняя цена съёма квартиры в Кемерове — 20 тыс. рублей. Четыре квартиры — это уже 80 тыс. пассивного дохода, можно жить и без работы на пенсии. И все прекрасно понимают, что обновлённую норму будут обходить стороной и оформлять имущество на родственников и друзей», — говорит общественник.
Он добавляет, что бороться с подобными схемами помогли бы поправки в закон о введении механизмов-регуляторов. Эти регуляторы, например, могли бы отменять сделки по переуступке прав или продаже имущества и оспаривать их не через суд по полгода, а в упрощённом порядке.
«Коррупцию можно победить с помощью чужого опыта: Кореи, Китая и других стран, где очень жёсткие меры, в том числе смертная казнь. Сейчас российское государство не отделяет мошенничество и коррупцию — чаще всех судят по ст. 159 УК РФ. Но ничего не поменяется, если не разделить эти преступления и не ужесточить за них наказание», — заключает Максим Учватов.