В Красноярском медуниверситете ввели выплату для студенческих семей

С 1 марта семьям, в которых оба супруга являются обучающимися университета и воспитывают одного или нескольких детей, при наличии необходимого пакета документов — свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка — будут ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей.