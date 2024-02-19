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В Красноярском медуниверситете ввели выплату для студенческих семей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Решение о материальной поддержке студенческих семей принял ректор учебного заведения Алексей Протопопов.
Источник: НИА Красноярск

С 1 марта семьям, в которых оба супруга являются обучающимися университета и воспитывают одного или нескольких детей, при наличии необходимого пакета документов — свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка — будут ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей.

Получить поддержку смогут студенты высшего образования, средне-профессионального образования, ординаторы и аспиранты, отмечает пресс-служба КрасГМУ.

«Выплаты будут осуществляться из собственных средств вуза от приносящей доход деятельности студенческим семьям независимо от формы обучения», — прокомментировал Алексей Протопопов.

образование