В Красноярск на рабочей неделе придут морозы

В город пришли суровые морозы, которые продержатся до выходных.
В понедельник температура составит −20 градусов днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет слабый. Ночью прогнозируется −32 градуса.
Во вторник температура воздуха опустится до −19 градусов днем, а также −30 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер будет слабый (до 2 метров).
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −15 градусов, а ночью она опустится до −28. Будет солнечно, без осадков.
В четверг синоптики обещают до −13 градусов днем, а также −29 градусов ночью. Будет переменная облачность, без осадков.
В пятницу столбик термометра опустится до −12 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −24 градуса.
В субботу ожидается −13 градусов днем. В воскресенье же будет −7.