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В Челябинске в понедельник из-за мороза отменили уроки в начальной школе

Комитет по делам образования администрации Челябинска принял решение оставить 19 февраля дома младшеклассников.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 47% 758 мм рт. ст. +3°

Отменены занятия для учеников с первого по четвертый классы в первую смену. Власти посчитали, что температура за окном может грозить для маленьких школьником обморожениями, поэтому решили оставить их по домам.

Отметим, что утром в южноуральском мегаполисе уличные термометры показывали минус 26 градусов. При этом, как пишут сайты метеорологов, по ощущениям за окном все минус 32 градуса.

Напомним, на прошлой неделе ряд челябинских школьников также переводились на дистанционное обучение из-за погоды.