Минобр Иркутской области дал рекомендации на период морозов

В министерстве образования отметили, что важно, что ни дети, ни учителя не должны испытывать дискомфорт из-за низких температур в классах. Помимо этого, должна быть налажена бесперебойная работа школьных автобусов. О режиме посещения школы в сильные морозы родителей и детей также должны информировать своевременно.