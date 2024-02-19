Минобр Иркутской области дал рекомендации на период морозов

Министерство образования Иркутской области порекомендовало муниципалитетам проконтролировать температурный режим в школах в период морозов, которые ожидаются в регионе в ближайшее время.
-Руководителям школ, детских садов, техникумов и колледжей необходимо в период понижения температуры с особым вниманием контролировать работу систем отопления, усилить меры противопожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, а также вести мониторинг соблюдения температурного режима в помещениях, где проходят занятия, — говорят в пресс-службе правительства региона.
В министерстве образования отметили, что важно, что ни дети, ни учителя не должны испытывать дискомфорт из-за низких температур в классах. Помимо этого, должна быть налажена бесперебойная работа школьных автобусов. О режиме посещения школы в сильные морозы родителей и детей также должны информировать своевременно.